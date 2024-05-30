Загитова призналась, что сдача государственных экзаменов была для неё большим стрессом

Загитова сообщила, что смогла сдать государственные экзамены

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова успешно сдала государственные экзамены. Она сообщила об этом своим подписчикам в Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Загитова призналась, что испытывала большой стресс перед экзаменами, и её руки до сих пор трясутся от пережитого.

"Я сдала! У меня сейчас был такой большой стресс. И всё ещё трясутся мои руки. Мне попался билет про стриминговые платформы и информационные агентства. Поставлю это в рамочку, будет у меня висеть на память о государственных экзаменах", — написала Загитова в своём Telegram-канале.

Загитова выразила благодарность всем, кто верил в неё и поддерживал, а также тем, кто не верил, отметив, что их сомнения также стимулировали её. Она закончила сообщение словами "всех люблю, ценю, обнимаю".

Алина Загитова в настоящее время учится на продюсера в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Алина ЗАГИТОВА | ДУБАЙ