Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем полить фикус для хорошего роста?
Рисунки детей с изображением гладиаторов нашли в Помпеях при раскопках
Пять ошибок в нанесении тонального крема, которые добавляют возраста
Китайцы обманывали Дарью Блохину и Карена Арутюнова на съёмках "Сокровищ императора"
В Евпатории крокодил выжил после пожара в зоопарке
Героиню фильма "Анжелика, маркиза Ангелов" могла сыграть Марина Влади
Journal of Clinical Sleep Medicine: тяжёлое одеяло помогает выспаться и отдохнуть
The Economist: японский бизнес застрял между США и КНР
Автоэксперт Хайцеэр: тополиный пух может стать причиной поломки автомобиля
Загитова призналась, что сдача государственных экзаменов была для неё большим стрессом

Загитова сообщила, что смогла сдать государственные экзамены

1:08
Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова успешно сдала государственные экзамены. Она сообщила об этом своим подписчикам в Telegram-канале.

Загитова сообщила, что смогла сдать государственные экзамены
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Загитова призналась, что испытывала большой стресс перед экзаменами, и её руки до сих пор трясутся от пережитого.

"Я сдала! У меня сейчас был такой большой стресс. И всё ещё трясутся мои руки. Мне попался билет про стриминговые платформы и информационные агентства. Поставлю это в рамочку, будет у меня висеть на память о государственных экзаменах", — написала Загитова в своём Telegram-канале.

Загитова выразила благодарность всем, кто верил в неё и поддерживал, а также тем, кто не верил, отметив, что их сомнения также стимулировали её. Она закончила сообщение словами "всех люблю, ценю, обнимаю".

Алина Загитова в настоящее время учится на продюсера в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Алина ЗАГИТОВА | ДУБАЙ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
Загитова сообщила, что смогла сдать государственные экзамены
Journal of Clinical Sleep Medicine: тяжёлое одеяло помогает выспаться и отдохнуть
The Economist: японский бизнес застрял между США и КНР
Автоэксперт Хайцеэр: тополиный пух может стать причиной поломки автомобиля
Три продукта, где скрыты лишние калории: их употребление мешает вам сбросить вес
Аграриям компенсировали ущерб на 350 млн рублей из-за майских заморозков
ECM: татуировки оказались одной из причин развития злокачественной лимфомы
Черников: ГАИ перенесет неэффективные видеокамеры на аварийные участки дорог РФ
После "Дней Турбиных" распался брак Валентины Титовой и Владимира Басова
Россия нарастила торговлю с Бангладешем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников