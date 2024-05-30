Тарасова призналась в большой любви к Анастасии Заворотнюк

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала, что очень любила ушедшую 30 мая из жизни Анастасию Заворотнюк.
По словам тренера, эта актриса была очень добрым человеком и потрясающей во всех отношениях женщиной.
Отметим. Что Анастасия Заворотнюк долгое время боролась с тяжёлый болезнью. Скончалась она на 54-м году жизни после. Много раз артистка принимала участие в ледовых шоу. 22 сентября 2008 года Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышёва.
"Настя осталась в моей памяти прекрасной женщиной. Доброй, веселой, очень красивой, потрясающей женщиной. Прекрасной актрисой. Я очень любила Настю и на их любовь с Петей смотрела с восторгом", — цитирует РИА Новости Тарасову.
Она принесла соболезнования родным Заворотнюк.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.