Овечкин собирается открыть академию хоккеистов в Москве в 2026 году

Овечкин заявил, что откроет академию хоккеистов в Москве в следующем году

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что в 2026 году планирует открыть в столице России академия хоккеистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина в Хорошево-Мневниках возводится за счет частных инвестиций. Планируется, что площадь ледовой арены составит свыше 20 тысяч "квадратов".

Кроме, того возведут комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации.

"В Москве, в Мневниках строится академия Александра Овечкина. Надеемся, через два — два с половиной года откроется", — сказал хоккеист в эфире YouTube-шоу "Это хоккей, брат".

Главной целью академии станет воспитание молодых хоккеистов.