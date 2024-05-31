Венсана Компани назначили тренером немецкой "Баварии"

Компани встал на пост тренера ФК "Бавария"

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мюнхенская "Бавария" на официальном сайте рассказала, что теперь главный тренер клуба — бывший футболист "Манчестер Сити" Венсана Компани.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он оформил контракт сроком до 30 июня 2027 года. Ранее руководил "Баварией" тренер Томас Тухель. Он возглавил немецкий футбольный клуб в марте прошлого года. Под его наставничеством команда выиграла чемпионат Германии по итогам сезона-2022/23.

В текущем сезоне "Бавария" впервые с 2012 года не смогла стать чемпионом Бундеслиги, пишет РИА Новости.

Кстати, игроком Компани выступал за "Манчестер Сити" с 2008 по 2019 год. В составе сборной он стал четырехкратным чемпионом Англии, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Кубок английской лиги.