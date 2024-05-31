Венсана Компани назначили тренером немецкой "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" на официальном сайте рассказала, что теперь главный тренер клуба — бывший футболист "Манчестер Сити" Венсана Компани.
Он оформил контракт сроком до 30 июня 2027 года. Ранее руководил "Баварией" тренер Томас Тухель. Он возглавил немецкий футбольный клуб в марте прошлого года. Под его наставничеством команда выиграла чемпионат Германии по итогам сезона-2022/23.
В текущем сезоне "Бавария" впервые с 2012 года не смогла стать чемпионом Бундеслиги, пишет РИА Новости.
Кстати, игроком Компани выступал за "Манчестер Сити" с 2008 по 2019 год. В составе сборной он стал четырехкратным чемпионом Англии, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Кубок английской лиги.
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