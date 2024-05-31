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ФК "ПСЖ" в июне официально заберет к себе Матвея Сафонова

Сделка по голкиперу Матвею Сафонову с "ПСЖ" официально будет закрыта в июне

0:38
Спорт

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" официально подпишет контракт с голкипером команды "Краснодар" Матвеем Сафоновым в июне 2024 года. Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо.

Сделка по голкиперу Матвею Сафонову с "ПСЖ" официально будет закрыта в июне
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Французы официально оформят сделку с 25-летним голкипером в июне. Контракт уже успели согласовать и с игроком, и руководством "Краснодара".

Портал "СЭ" пишет, что трансфер игрока будет оформлен на срок до лета 2029 года. За это ФК "Краснодар" заплатят порядка 20 миллионов евро плюс бонусы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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