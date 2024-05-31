ФК "ПСЖ" в июне официально заберет к себе Матвея Сафонова

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" официально подпишет контракт с голкипером команды "Краснодар" Матвеем Сафоновым в июне 2024 года. Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо.
Французы официально оформят сделку с 25-летним голкипером в июне. Контракт уже успели согласовать и с игроком, и руководством "Краснодара".
Портал "СЭ" пишет, что трансфер игрока будет оформлен на срок до лета 2029 года. За это ФК "Краснодар" заплатят порядка 20 миллионов евро плюс бонусы.
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