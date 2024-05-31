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Тренера по фигурному катанию из США пожизненно отстранили за насилие

Американского тренера пожизненно отстранили за насилие над спортсменами

0:53
Спорт

Тренер из США Далайла Саппенфилд больше никогда не сможет заниматься со спортсменами. Ее отстранили от работы за психологическое и физическое насилие над подопечными.

Американского тренера пожизненно отстранили за насилие над спортсменами
Фото: 500px.com by Daniel J is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Саппенфилд обвинили и в преследовании, злоупотреблении процедурами и несообщении о потенциальных нарушениях правил. Под следствием американка находилась более двух лет.

6 ноября 2021 года Американский центр безопасности спорта провел операцию по вызволению 16-летней фигуристки из дома наставника национальной команды США Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс.

Проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера — нарушение правил.

Портал "СЭ" пишет, что Саппенфилд занималась с трехкратными чемпионами США в парном катании Алексой и Крисом Книрим.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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