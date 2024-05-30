Фигуристка Худайбердиева: Европейцы любят русских людей

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева рассказала об отношении европейцев к русским людям. Она была в отпуске в Европе. Там спортсменка и поняла, что русских европейцы любят, передает "Матч ТВ".
"Пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать, что русских любят, по русским скучают. Вся эта ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников", — заявила спортсменка.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.