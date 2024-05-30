Фигуристка Худайбердиева: Европейцы любят русских людей

Фигуристка Худайбердиева рассказала об отношении к русским в Европе

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева рассказала об отношении европейцев к русским людям. Она была в отпуске в Европе. Там спортсменка и поняла, что русских европейцы любят, передает "Матч ТВ".

Фото: Own work by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать, что русских любят, по русским скучают. Вся эта ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников", — заявила спортсменка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.