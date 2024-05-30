Генич высказался об увольнении Гончаренко из ФК "Урал"

Генич об отставке Гончаренко: "Был уверен, что он выправит ситуэйшн"

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Один из самых известных в России футбольных комментаторов Константин Генич высказался по поводу отставки тренера ФК "Урал" Виктора Гончаренко.

Фото: Елена Галабаева

По его словам, ему обидно за эту ситуацию.

"Я был уверен, что он сможет выправить ситуацию. Хотя, решение отправить его в отставку напрашивалось ещё зимой. Но наверняка и Григори Иванов до конца надеялся, что тренер гончаренко сможет обеспечить необходимый результат", — написал Генич в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что после проигрыша в первом матче с "Акроном" 0:2 "Урал" можно пригласить в лучшую футбольную лигу мира.

Ранее "Урал" уступил в домашнем матче с "Акроном" 0:2. Этим поражением он поставил под большое сомнение прописку в Российской Премьер-Лиге. Ожидается ответный матч.