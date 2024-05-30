Генич высказался об увольнении Гончаренко из ФК "Урал"

Один из самых известных в России футбольных комментаторов Константин Генич высказался по поводу отставки тренера ФК "Урал" Виктора Гончаренко.
По его словам, ему обидно за эту ситуацию.
"Я был уверен, что он сможет выправить ситуацию. Хотя, решение отправить его в отставку напрашивалось ещё зимой. Но наверняка и Григори Иванов до конца надеялся, что тренер гончаренко сможет обеспечить необходимый результат", — написал Генич в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что после проигрыша в первом матче с "Акроном" 0:2 "Урал" можно пригласить в лучшую футбольную лигу мира.
Ранее "Урал" уступил в домашнем матче с "Акроном" 0:2. Этим поражением он поставил под большое сомнение прописку в Российской Премьер-Лиге. Ожидается ответный матч.
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