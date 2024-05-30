Авербух рассказал, как тяжело пришлось Чернышёву, потерявшему жену: "Боролся за каждый её день"

Авербух поддержал Чернышёва после смерти Заворотнюк: "Посвятил всю свою жизнь"

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Российский фигурист и хореограф Илья Авербух выразил свои глубокие и искренние соболезнования фигуристу Петру Чернышёву, который потерял свою жену, актрису Анастасию Заворотнюк, в возрасте 53 лет.

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Анастасия Заворотнюк скончалась от рака головного мозга. Илья Авербух отметил это как трагическую и тяжелую новость. Он вспомнил, как их пути пересекались на проекте, где Заворотнюк работала в качестве ведущей несколько сезонов.

Он отметил выдающиеся способности и уникальный взгляд Анастасии Заворотнюк на ведение шоу, и как она успешно преображала каждый проект. Он также вспомнил, как актриса впервые встала на коньки именно в его проекте, несмотря на свои страхи. Это был особенный момент, и он остается незабываемым в их совместной работе.

Авербух призвал поддержать Петра Чернышёва в этот трудный период его жизни. Он отметил, что Чернышёв взял на себя огромную ответственность и силой духа поддерживал Анастасию все эти годы борьбы с болезнью. Он выразил глубокое уважение к Чернышёву и обратил свои мысли и силы Семье Анастасии в этой тяжелой и печальной ситуации.

"Всё это сложнейшее для их семьи время он был вместе с Анастасией. Это пример очень достойного поведения человека, который практически посвятил всю свою жизнь, чтобы Настя как можно дольше была вместе с нами. Боролся за каждый её день. Он ведёт и будет вести семью за собой. Пётр — человек, к которому я испытываю огромное уважение", — сказал Авербух в эфире "Матч ТВ".

Анастасия Заворотнюк была известной актрисой благодаря своим ролям в сериале "Моя прекрасная няня" и участию в различных телевизионных проектах, включая ведение программ "Хорошие песни", "Кухня для чайников", "Танцы со звездами" и "Танцы на льду". Её уход оставил большую пустоту в сердцах ее поклонников и коллег, и ее талант и яркий характер будут навсегда помниться.

анастасия заворотнюк