Два российских фигуриста приняли решение о смене спортивного гражданства и выступления за Германию

Российские фигуристы Гартунг и Ташкинова отныне будут кататься за Германию

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Стало известно, что два молодых российских фигуриста Генрих Гартунг (16 лет) и Ульяна Ташкинова (14 лет) приняли решение сменить спортивное гражданство и продолжить свою карьеру под флагом Германии. Эту новость сообщило издание "Матч ТВ".

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Ташкинова тренируется под руководством Людмилы Куликовой, а Гартунг под руководством Виктории Буцаевой в СШОР "Сокольники". Оба фигуриста выступают в одиночном катании, и на чемпионате Москвы 2022 года Гартунг занял пятое место.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) в этом межсезонье одобрила несколько переходов фигуристов. Например, Софья Самоделкина будет выступать за Казахстан, Анабель Морозов - за США, Софья Титова - за Армению, а Чигирёв и Гейниш — за Узбекистан. Эти переходы открывают новые возможности для фигуристов и позволяют им представлять другие страны на международных соревнованиях.

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