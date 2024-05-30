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Овечкин рассказал, где предпочёл бы жить после окончания карьеры

Овечкин сообщил, что хотел бы вернуться в Москву, когда закончит карьеру

1:50
Спорт

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что после завершения своей хоккейной карьеры предпочтёт вернуться в Россию.

Овечкин сообщил, что хотел бы вернуться в Москву, когда закончит карьеру
Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Овечкин, россиянин и воспитанник московского "Динамо", выступал за клуб до 2005 года, прежде чем отправиться в Северную Америку. Продолжая интервью на YouTube-канале "Это хоккей, брат!", ему был задан вопрос, хотел бы он остаться в Вашингтоне после завершения карьеры или вернуться в Москву?

"В Москву", — ответил Овечкин.

В этом сезоне Овечкин, 38-летний нападающий, сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забив 31 гол и отдав 34 результативные передачи. За всю свою карьеру в НХЛ он набрал 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. Однако его команда, "Вашингтон Кэпиталз", завершила сезон, проиграв "Нью-Йорк Рейнджерс" в первом раунде плей-офф НХЛ со счетом 0-4.

Овечкин отметил, что его семья находится в Москве, и это одна из главных причин, по которой он предпочел бы вернуться в Россию после завершения карьеры. Он выразил свою благодарность "Вашингтону Кэпиталз" и назвал его своим домом в Северной Америке.

Овечкин считается одним из лучших хоккеистов своего поколения и ведущих снайперов в истории НХЛ. Он стал капитаном "Вашингтона Кэпиталз" в 2010 году и с тех пор является одним из ключевых игроков команды. Он также получал приз Харт Трофи трижды в качестве лучшего игрока регулярного сезона НХЛ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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