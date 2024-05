Овечкин рассказал, где предпочёл бы жить после окончания карьеры

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что после завершения своей хоккейной карьеры предпочтёт вернуться в Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International