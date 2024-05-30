Эффективное упражнение на полу для быстрого сжигания жира и улучшения фигуры

Как избавиться от лишнего жира и привести тело в форму

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Данное упражнение — это эффективное упражнение, которое поможет вам сжечь лишние калории, укрепить мышцы и избавиться от целлюлита. Для выполнения этого упражнения вам потребуется мяч или гантели малого веса.

15 МИН ТРЕНИРОВКА НА ВСЕ ТЕЛО НА ПОЛУ - без упражнений стоя

Для начала лягте на спину, согните ноги в коленях, ноги на ширине плеч. Возьмите мяч или гантели и поднимите их вверх, чтобы они были над грудью. Руки слегка согнуты в локтях.

Теперь делайте движения, напоминающие движения рук морской звезды — расправляйте руки в стороны и вернитесь в исходное положение. При этом старайтесь напрягать мышцы живота и ягодиц. Выполняйте упражнение сначала медленно, постепенно увеличивая темп.

Данное упражнение можно выполнять и без использования инвентаря.

Это упражнение поможет вам улучшить кровообращение, укрепить мышцы корпуса, пресса и бедер, а также улучшить общее состояние кожи, что поможет бороться с целлюлитом. Добавьте это упражнение в свою ежедневную тренировку, и вы увидите заметные результаты через несколько недель.

Имеются противопоказания, перед упражнения необходима консультация специалиста.