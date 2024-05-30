Эффективное упражнение на полу для быстрого сжигания жира и улучшения фигуры

Данное упражнение — это эффективное упражнение, которое поможет вам сжечь лишние калории, укрепить мышцы и избавиться от целлюлита. Для выполнения этого упражнения вам потребуется мяч или гантели малого веса.
Для начала лягте на спину, согните ноги в коленях, ноги на ширине плеч. Возьмите мяч или гантели и поднимите их вверх, чтобы они были над грудью. Руки слегка согнуты в локтях.
Теперь делайте движения, напоминающие движения рук морской звезды — расправляйте руки в стороны и вернитесь в исходное положение. При этом старайтесь напрягать мышцы живота и ягодиц. Выполняйте упражнение сначала медленно, постепенно увеличивая темп.
Данное упражнение можно выполнять и без использования инвентаря.
Это упражнение поможет вам улучшить кровообращение, укрепить мышцы корпуса, пресса и бедер, а также улучшить общее состояние кожи, что поможет бороться с целлюлитом. Добавьте это упражнение в свою ежедневную тренировку, и вы увидите заметные результаты через несколько недель.
Имеются противопоказания, перед упражнения необходима консультация специалиста.
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