Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три упражнения для лица, чтобы придать выразительность скулам
Health News: постоянное отслеживание уровня сахара в крови повышает тревожность
Тренируемся на пляже: 8 эффективных упражнений для поддержания формы в отпуске
Мария Куликова столкнулась с возрастными изменениями
Крупнейшая британская сеть супермаркетов отказалась от стикеров на авокадо
Анализ рынка: самые популярные цвета автомобилей весной 2024 года в России
Россиянам рассказали, что делать при тепловом ударе
Три скрытые причины появления темных кругов под глазами.
Ольга Орлова похвалила мужа Анастасии Заворотнюк
Эффективное упражнение на полу для быстрого сжигания жира и улучшения фигуры

Как избавиться от лишнего жира и привести тело в форму

1:17
Спорт

Данное упражнение — это эффективное упражнение, которое поможет вам сжечь лишние калории, укрепить мышцы и избавиться от целлюлита. Для выполнения этого упражнения вам потребуется мяч или гантели малого веса.

15 МИН ТРЕНИРОВКА НА ВСЕ ТЕЛО НА ПОЛУ - без упражнений стоя

Для начала лягте на спину, согните ноги в коленях, ноги на ширине плеч. Возьмите мяч или гантели и поднимите их вверх, чтобы они были над грудью. Руки слегка согнуты в локтях.

Теперь делайте движения, напоминающие движения рук морской звезды — расправляйте руки в стороны и вернитесь в исходное положение. При этом старайтесь напрягать мышцы живота и ягодиц. Выполняйте упражнение сначала медленно, постепенно увеличивая темп.

Данное упражнение можно выполнять и без использования инвентаря.

Это упражнение поможет вам улучшить кровообращение, укрепить мышцы корпуса, пресса и бедер, а также улучшить общее состояние кожи, что поможет бороться с целлюлитом. Добавьте это упражнение в свою ежедневную тренировку, и вы увидите заметные результаты через несколько недель.

Имеются противопоказания, перед упражнения необходима консультация специалиста.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Три скрытые причины появления темных кругов под глазами.
Ольга Орлова похвалила мужа Анастасии Заворотнюк
С 1 июля в России обновятся тарифы за ЖКУ в среднем на 10%
Николай Дроздов и Константин Хабенский озвучили фильм о снежных барсах
Место раннего овоща не должно быть пустым
В России выросла цена на кроссовер Changan CS55 Plus из-за снижения скидок
Стало известно, как назвать кота
Стаканы с монетами снижают число мух в помещении на 90%, оценила эксперт по уборке
В Депздраве рассказали, почему нельзя есть красное мясо каждый день
Пирожки с повидлом на кефире: простой рецепт, отличный результат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников