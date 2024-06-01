Тренер назвал лучшие упражнения для пресса на брусьях

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Тренировки на брусьях полезны не только для брюшных мышц, но и для проработки других групп. Этот снаряд эффективен для развития силы и стабильности корпуса. Тренер Егор Ходырев рассказал, как накачать пресс на брусьях.

Фото: wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"При одновременном вовлечении нескольких групп мышц упражнение усложняется и требует большего усилия, координации и контроля со стороны корпуса. Проработка пресса на брусьях развивает и общую силу, баланс и мышцы кора", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Перед началом тренировки на брусьях тренер посоветовал проконсультироваться у врача, особенно если у вас есть: болезни сердца и сосудов; проблемы с суставами; боль и дискомфорт в позвоночнике; проблемы с желудочно-кишечным трактом; ожирение; заболевания нервной системы.

Для того, чтобы накачать мышцы пресса на брусьях подойдут упражнения: подъём согнутых ног в упоре на брусьях на локтях; подъём согнутых ног на брусьях; подъём прямых ног на брусьях; вращение ногами по кругу в упоре на брусьях; уголок на пресс на брусьях.