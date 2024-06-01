Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Conversation: у легко погружающихся в новое дело людей более здоровые сердца
Попробуйте этот агротехнический приём , чтобы дерево было крепким
Эксперт порекомендовал обратить внимание на Nissan Pathfinder на вторичном рынке
Съёмки фильма о Майкле Джексоне завершились
"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов
Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в лотерею
Родные Заворотнюк не стали лечить ее спецпрепаратом
Детский психолог Наумова: Ребенка нельзя запугивать
Страховка для туристов в Грузии теперь обязательная

Тренер назвал лучшие упражнения для пресса на брусьях

1:10
Спорт

Тренировки на брусьях полезны не только для брюшных мышц, но и для проработки других групп. Этот снаряд эффективен для развития силы и стабильности корпуса. Тренер Егор Ходырев рассказал, как накачать пресс на брусьях.

Тренер назвал лучшие упражнения для пресса на брусьях
Фото: wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"При одновременном вовлечении нескольких групп мышц упражнение усложняется и требует большего усилия, координации и контроля со стороны корпуса. Проработка пресса на брусьях развивает и общую силу, баланс и мышцы кора", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Перед началом тренировки на брусьях тренер посоветовал проконсультироваться у врача, особенно если у вас есть: болезни сердца и сосудов; проблемы с суставами; боль и дискомфорт в позвоночнике; проблемы с желудочно-кишечным трактом; ожирение; заболевания нервной системы.

Для того, чтобы накачать мышцы пресса на брусьях подойдут упражнения: подъём согнутых ног в упоре на брусьях на локтях; подъём согнутых ног на брусьях; подъём прямых ног на брусьях; вращение ногами по кругу в упоре на брусьях; уголок на пресс на брусьях.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Ксения Бородина высказалась о летающих автомобилях
Сажаем сирень с первого раза
Владимир Путин поручил снимать фильмы о деятельности работников культуры
Эксперт объяснил, почему водители покидают место ДТП из-за стресса
В России наблюдается всплеск спроса на кондиционеры
Атлет назвал пять эффективных упражнений по методике ABS
Дмитрий Таран об Украине: "Это наша территория, оккупированная НАТО"
Стало известно, почему у многих собак грустный взгляд
Риелторы рассказали, где купить недорогой дом в Подмосковье
Армия РФ уничтожила специалистов ВСУ, разрабатывавшие полёты БПЛА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников