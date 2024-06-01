Атлет назвал пять эффективных упражнений по методике ABS

Член сборной России по легкой атлетике Валерия Андреева рассказала о пользе ABS-тренировок.
ABS-тренировки — это сокращение от Abdominal Back Spine.
"Эти тренировки представляют собой раздел в фитнесе, нацеленный на укрепление мышц кора и пресса. Основная цель ABS-тренировок — не только выработка знаменитых "кубиков" на животе, но и укрепление спины, улучшение осанки и повышение общей выносливости", — цитирует спортсменку портал "Чемпионат".
По ее словам, занимаясь ABS, вы создаёте мощный мышечный корсет, способный защищать вас от травм. Для большинства из этих тренировок никакого оборудования не потребуется, так что их можно выполнять дома.
Эффективные упражнения из ABS: планка "хардстайл"; "мёртвый жук"; боковые наклоны с гантелью; приседания со штангой на плечах; "птица-собака".
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