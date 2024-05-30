Махачев рассказал, кто будет его секундантом на поединке с Порье

Секундантом у Махачева на бое с Порье будет Хабиб Нурмагомедов

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что его секундантом на бое с американским бойцом Дастином Порье экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

"Орел приземлился в Нью‑Джерси, он будет в моем углу. Честно говоря, я очень счастлив, потому что он один из лучших как секундант, как тренер, как брат, как друг", — цитирует РИА Новости Ислама Махачева.

Его бой с Порье пройдет в городе Ньюарк, США, штат Нью‑Джерси 1 июня. Ранее Махачев заявлял, что с помощью удушающего приема одолеет американца. На счету Ислама 25 побед и только одно поражение в карьере.