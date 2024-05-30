Махачев рассказал, кто будет его секундантом на поединке с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что его секундантом на бое с американским бойцом Дастином Порье экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
"Орел приземлился в Нью‑Джерси, он будет в моем углу. Честно говоря, я очень счастлив, потому что он один из лучших как секундант, как тренер, как брат, как друг", — цитирует РИА Новости Ислама Махачева.
Его бой с Порье пройдет в городе Ньюарк, США, штат Нью‑Джерси 1 июня. Ранее Махачев заявлял, что с помощью удушающего приема одолеет американца. На счету Ислама 25 побед и только одно поражение в карьере.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.