Эдуард Мор высказался по поводу перехода Сафонова в "ПСЖ"

Экс-футболист московского "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал возможный переход голкипера клуба "Краснодар" Матвея Сафонова во французский "Пари Сен-Жермен".
Ранее российский футболист уже провёл переговоры с руководством "ПСЖ" в Москве и полетел во Францию для прохождения медобследования перед подписанием контракта.
"Всё будет зависеть от Матвея. Вряд ли его будут брать за € 20 млн на роль третьего номера. Для вратаря € 20 млн — это очень приличная сумма. Почему бы ему конкуренцию не выиграть и не стать первым номером", — отметил Мор в эфире телеканала "Матч ТВ".
Он считает, что Матвея Сафонова покупают не для аренды, так как он зрелый вратарь, первый номер нашей сборной, и ему нужно играть.
25-летний Матвей Сафонов — воспитанник "быков". В текущем сезоне он провёл 30 матчей за "Краснодар".
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