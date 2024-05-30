Эдуард Мор высказался по поводу перехода Сафонова в "ПСЖ"

Мор: Вряд ли "ПСЖ" заберет Сафонова за € 20 млн как третьего вратаря

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-футболист московского "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал возможный переход голкипера клуба "Краснодар" Матвея Сафонова во французский "Пари Сен-Жермен".

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее российский футболист уже провёл переговоры с руководством "ПСЖ" в Москве и полетел во Францию для прохождения медобследования перед подписанием контракта.

"Всё будет зависеть от Матвея. Вряд ли его будут брать за € 20 млн на роль третьего номера. Для вратаря € 20 млн — это очень приличная сумма. Почему бы ему конкуренцию не выиграть и не стать первым номером", — отметил Мор в эфире телеканала "Матч ТВ".

Он считает, что Матвея Сафонова покупают не для аренды, так как он зрелый вратарь, первый номер нашей сборной, и ему нужно играть.

25-летний Матвей Сафонов — воспитанник "быков". В текущем сезоне он провёл 30 матчей за "Краснодар".