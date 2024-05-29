Российский спортсмен Валентин Голубев снова будет играть за белгородскую команду по волейболу "Белогорье".
Либеро подписал с клубом контракт на два года, сообщили на официальном сайте команды. Ранее Валентин выступал за кемеровскую команду МВК "Кузбасс".
Голубев взял серебро на Олимпийских играх 2020 года, стал чемпионом Европы 2017 года и победителем Лиги наций — 2019.
Кстати, в 2018 году Валентин Голубев в составе Белогорья" выиграл Кубок Вызова.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.