Волейболист Голубев вернулся в белгородскую команду

Волейболист Голубев вернулся в сборную "Белогорье"

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Российский спортсмен Валентин Голубев снова будет играть за белгородскую команду по волейболу "Белогорье".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Либеро подписал с клубом контракт на два года, сообщили на официальном сайте команды. Ранее Валентин выступал за кемеровскую команду МВК "Кузбасс".

Голубев взял серебро на Олимпийских играх 2020 года, стал чемпионом Европы 2017 года и победителем Лиги наций — 2019.

Кстати, в 2018 году Валентин Голубев в составе Белогорья" выиграл Кубок Вызова.