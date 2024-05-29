Фабио Капелло дал свой прогноз, каково придётся Матвею Сафонову в "ПСЖ"

Фабио Капелло считает, что Сафонов многому научится в "ПСЖ"

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Оценивая переход вратаря Матвея Сафонова в французский "ПСЖ", бывший наставник сборной России Фабио Капелло выразил своё мнение относительно адаптации игрока в новой команде.

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Капелло признал Джанлуиджи Доннарумму одним из лучших вратарей в мире и трудным конкурентом для Сафонова.

В то же время он выразил уверенность, что игрок сможет извлечь пользу из своего времени в "ПСЖ" и приобрести ценный опыт. Тренер пожелал удачи Матвею в его новой команде.

"Доннарумма — топ-вратарь, один из лучших на планете. Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию, но он всё равно научится очень многому. Удачи ему в Париже", — сказал Капелло в разговоре с изданием "Советский спорт".

Ранее информатор Фабрицио Романо сообщил, что "ПСЖ" приобрел Сафонова за €20 млн. Предполагается, что контракт с 25-летним футболистом будет рассчитан до июня 2029 года, и его подписание ожидается после успешного прохождения медицинского обследования.

Матвей Сафонов начинал свою карьеру в "Краснодаре". В текущем сезоне он провел 30 матчей, пропустив 27 голов и одиннадцать раз не допустив пропусков. Согласно данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость российского вратаря составляет €18 млн.

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