Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить сочный укроп?
Эксперт перечислил риски при заправке авто неподходящим бензином
Ученые создали материал "прозрачнее" стекла, который способен охлаждать помещения
Керосин в огонь конфликта на Украине подливает Великобритания
В РФ хотят выполнить задачу по наращиванию производства СПГ до 100 млн тонн
Юрий Чернов сравнил уехавших из РФ артистов с экзотическими растениями
Фабио Капелло считает, что Сафонов многому научится в "ПСЖ"
Подполковник Марочко заявил о концентрации иностранных военных вблизи Харькова
Эксперты рассказали, как собаки умеют подпевать
Тарханов сообщил, что думает о награждении Марцела Лички званием лучшего тренера сезона-2023/24

Тренер Тарханов согласился, что при Личке "Динамо" стало лучше

Спорт

Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал награждение Марцела Лички званием лучшего тренера сезона-2023/24.

Тренер Тарханов согласился, что при Личке "Динамо" стало лучше
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тарханов отметил, что Личка сумел создать неплохую команду "Динамо". Однако, он отметил, что в решающем матче сезона против "Краснодара" московская команда не смогла проявить свой потенциал и не сыграла на своём уровне, который у неё есть на самом деле.

"Личка сделал из "Динамо" неплохую команду. Единственный минус в том, что динамовцы не смотрелись в решающем матче сезона с "Краснодаром". Они не играли так, как могут. Но, безусловно, бронзовые медали москвичей — это результат работы наставника", — сказал Тарханов, которого цитирует Vprognoze.ru.

Тарханов также согласился с Газзаевым в том, что Сергей Семак является лучшим тренером сезона из-за того, что "Зенит" стал чемпионом России, победив в шестой раз подряд.

"Зенит" завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиги победой над "Ростовом" со счётом 2:1, в то время как "Динамо" потерпело поражение от "Краснодара" со счётом 0:1 в последнем туре сезона. Это уже шестая чемпионская победа "Зенита" подряд в РПЛ.

«Зенит» – чемпион, «Краснодар» – второй, у «Динамо» – бронза, РПЛ – все // ЭФИтоги #86
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая" Анжела Якубовская Польские националисты использовали русско-турецкую войну в своих целях Сергей Лебедев Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон Дмитрий Плотников
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Последние материалы
В Британии ученые разработали "калькулятор смерти"
Аппетитные фрикадельки из грибов и чечевицы
Лучшие породы кошек для семей с детьми
В России будет введена ежегодная выплата для работающих родителей двух и более детей
Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая"
Как вырастить здоровый чеснок с крупной головкой
Станислав Садальский помянул покойного брата
Польские националисты использовали русско-турецкую войну в своих целях
Автомеханик рассказал, как увеличить срок службы автоматической коробки передач
Психолог Хорс поделился советами о том, как сохранить самоконтроль во время диеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников