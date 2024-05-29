Тарханов сообщил, что думает о награждении Марцела Лички званием лучшего тренера сезона-2023/24

Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал награждение Марцела Лички званием лучшего тренера сезона-2023/24.
Тарханов отметил, что Личка сумел создать неплохую команду "Динамо". Однако, он отметил, что в решающем матче сезона против "Краснодара" московская команда не смогла проявить свой потенциал и не сыграла на своём уровне, который у неё есть на самом деле.
"Личка сделал из "Динамо" неплохую команду. Единственный минус в том, что динамовцы не смотрелись в решающем матче сезона с "Краснодаром". Они не играли так, как могут. Но, безусловно, бронзовые медали москвичей — это результат работы наставника", — сказал Тарханов, которого цитирует Vprognoze.ru.
Тарханов также согласился с Газзаевым в том, что Сергей Семак является лучшим тренером сезона из-за того, что "Зенит" стал чемпионом России, победив в шестой раз подряд.
"Зенит" завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиги победой над "Ростовом" со счётом 2:1, в то время как "Динамо" потерпело поражение от "Краснодара" со счётом 0:1 в последнем туре сезона. Это уже шестая чемпионская победа "Зенита" подряд в РПЛ.
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