Стало известно, как Украина помогла принять решение о недопуске российских гимнастов на ОИ-2024

Украина собрала подробное досье на каждого члена сборной РФ по спортивной гимнастике

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Представители Украины отправили досье на каждого участника российской сборной по спортивной гимнастике в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG).

Фото: sportgymrus.ru by Официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России is licensed under public domain

В досье были включены фотографии гимнастов с различных мероприятий, где они появлялись с ленточками. Эта информация была предоставлена с целью помочь принять решение о недопуске российской сборной на Олимпийские игры в Париже.

"Наши бывшие украинские партнёры отправили в МОК и FIG целое фотодосье на каждого члена нашей сборной. С фотографиями с ленточками, с различных мероприятий. Они очень активно помогали принять решение о нашем недопуске", — сказал Титов в разговоре с "РИА Новости Спорт".

Запланированные на лето 2024 года Олимпийские игры в Париже станут свидетелями участия российских спортсменов под нейтральным флагом, при условии соблюдения всех критериев и правил, установленных МОК.

В декабре 2023 года МОК объявил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие российских спортсменов определённым правилам.