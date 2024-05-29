Стало известно, как Украина помогла принять решение о недопуске российских гимнастов на ОИ-2024

Представители Украины отправили досье на каждого участника российской сборной по спортивной гимнастике в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG).
В досье были включены фотографии гимнастов с различных мероприятий, где они появлялись с ленточками. Эта информация была предоставлена с целью помочь принять решение о недопуске российской сборной на Олимпийские игры в Париже.
"Наши бывшие украинские партнёры отправили в МОК и FIG целое фотодосье на каждого члена нашей сборной. С фотографиями с ленточками, с различных мероприятий. Они очень активно помогали принять решение о нашем недопуске", — сказал Титов в разговоре с "РИА Новости Спорт".
Запланированные на лето 2024 года Олимпийские игры в Париже станут свидетелями участия российских спортсменов под нейтральным флагом, при условии соблюдения всех критериев и правил, установленных МОК.
В декабре 2023 года МОК объявил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие российских спортсменов определённым правилам.
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