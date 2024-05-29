Трансфер Матвея Сафонова в "Пари Сен-Жермен" состоялся

Футбольный журналист Фабрицио Романо сообщил в социальных сетях о состоявшемся трансфере вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в "Пари Сен-Жермен".
Сообщается, что между обеими командами достигнуто соглашение о переходе, а сумма трансфера составила €20 млн.
Контракт Сафонова с французским клубом рассчитан до июня 2029 года и будет официально подписан после прохождения медицинского обследования.
Ранее сообщалось, что Сафонов уже находится в Париже для того, чтобы пройти медосмотр.
Матвей Сафонов воспитанник "Краснодара". В текущем сезоне он провел 30 матчей за клуб, пропустив 27 голов и окончив 11 матчей с нулевым результатом.
По данным Transfermarkt, российский вратарь оценивается примерно в €18 млн.
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