Трансфер Матвея Сафонова в "Пари Сен-Жермен" состоялся

Фабрицио Романо: голкипер "Краснодара" Сафонов стал частью команды "ПСЖ"

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Футбольный журналист Фабрицио Романо сообщил в социальных сетях о состоявшемся трансфере вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в "Пари Сен-Жермен".

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что между обеими командами достигнуто соглашение о переходе, а сумма трансфера составила €20 млн.

Контракт Сафонова с французским клубом рассчитан до июня 2029 года и будет официально подписан после прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что Сафонов уже находится в Париже для того, чтобы пройти медосмотр.

Матвей Сафонов воспитанник "Краснодара". В текущем сезоне он провел 30 матчей за клуб, пропустив 27 голов и окончив 11 матчей с нулевым результатом.

По данным Transfermarkt, российский вратарь оценивается примерно в €18 млн.

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