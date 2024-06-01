Тренер назвала упражнение для упругих ягодиц

Тренер назвала упражнение для упругих ягодиц

Фитнес-тренер Ольга Мелякова рассказала, что нужно делать, чтобы ягодицы были красивыми и упругими.

Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Она посоветовала ходить на них.

"Многие согласятся с тем, что округлые ягодицы — это красиво. Именно с таким запросом наиболее часто приходят клиенты в тренажёрный зал. Однако функциональные ягодицы — это не только про красоту и сексуальность, но в большей степени про здоровье мышц тазового дна, поясницы и позвоночника в целом", — считает тренер.

Врачи хвалят упражнение "ходьба на ягодицах" и считают его эффективным в укреплении мышц и даже в борьбе с целлюлитом.

Портал "Чемпионат" пишет, чтобы правильно выполнять ходьбу на ягодицах, нужно разобраться, какие мышцы мы прокачиваем.

Техника выполнения: сядьте на ягодицы; макушка тянется вверх; ноги выпрямлены перед собой. Старайтесь сохранять нейтральное положение позвоночника. Затем прижмите согнутые руки к корпусу.

Мышцы пресса должны находиться в лёгком тонусе. Перенесите вес тела на одну ногу, при этом приподняв и переместив чуть вперёд другую. Повторите это движение на другую сторону. Начните шагать по полу вперёд и назад, отталкиваясь от пола седалищными костями.

Важно, что во время движения ноги вперёд она должна быть прямой и находиться на весу. Двигайтесь плавно, без резких движений.

Тренер Мелякова посоветовала начать выполнять упражнение с 5 минут, затем может постепенно дойти до 20 минут.