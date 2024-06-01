Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, почему у многих собак грустный взгляд
Риелторы рассказали, где купить недорогой дом в Подмосковье
Армия РФ уничтожила специалистов ВСУ, разрабатывавшие полёты БПЛА
Аромат, который вызывает раздражение у мужчин и остается для них загадкой
В чём польза ягод годжи
CardioRes: биомаркеры сердечной недостаточности у самок и самцов различаются
Дмитрий Исхаков сфотографировал Юлию Пересильд с женихом
Компания "Universal Pictures" планирует снять фильм по франшизе "Мумия"
Это один из доступных способов подкормки огурцов
Тренер назвала упражнение для упругих ягодиц

Тренер назвала упражнение для упругих ягодиц

Спорт

Фитнес-тренер Ольга Мелякова рассказала, что нужно делать, чтобы ягодицы были красивыми и упругими.

Тренер назвала упражнение для упругих ягодиц
Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Она посоветовала ходить на них.

"Многие согласятся с тем, что округлые ягодицы — это красиво. Именно с таким запросом наиболее часто приходят клиенты в тренажёрный зал. Однако функциональные ягодицы — это не только про красоту и сексуальность, но в большей степени про здоровье мышц тазового дна, поясницы и позвоночника в целом", — считает тренер.

Врачи хвалят упражнение "ходьба на ягодицах" и считают его эффективным в укреплении мышц и даже в борьбе с целлюлитом.

Портал "Чемпионат" пишет, чтобы правильно выполнять ходьбу на ягодицах, нужно разобраться, какие мышцы мы прокачиваем.

Техника выполнения: сядьте на ягодицы; макушка тянется вверх; ноги выпрямлены перед собой. Старайтесь сохранять нейтральное положение позвоночника. Затем прижмите согнутые руки к корпусу.
Мышцы пресса должны находиться в лёгком тонусе. Перенесите вес тела на одну ногу, при этом приподняв и переместив чуть вперёд другую. Повторите это движение на другую сторону. Начните шагать по полу вперёд и назад, отталкиваясь от пола седалищными костями.

Важно, что во время движения ноги вперёд она должна быть прямой и находиться на весу. Двигайтесь плавно, без резких движений.

Тренер Мелякова посоветовала начать выполнять упражнение с 5 минут, затем может постепенно дойти до 20 минут.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Дмитрий Исхаков сфотографировал Юлию Пересильд с женихом
Компания "Universal Pictures" планирует снять фильм по франшизе "Мумия"
Это один из доступных способов подкормки огурцов
Тренер назвала упражнение для упругих ягодиц
Цены на клубнику будут снижаться по мере сбора урожая в южных регионах
Эксперт указал на признаки неисправности АКПП: звуки и запах гари
Армия РФ атаковала на новом участке фронта на Запорожском направлении
Эксперты рассказали, как подружить взрослого кота с котенком
Скрытые факторы, которые могут придать вам вид старше вашего возраста
Готовим английский крем для торта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников