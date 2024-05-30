Как создать дефицит калорий для похудения: советы эксперта

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Советы экспертов, чтобы похудение было приятным и полезным для вашего организма, необходимо соблюдать простые правила.

КАК МЕНЬШЕ КУШАТЬ!? // 9 ПРАВИЛ

Наталья Кирдянкина, эндокринолог Центра здоровья Verba Mayr, советует для снижения веса следующие секреты:

  • Ешьте по технике тарелки

Половина формы диаметром 22-24 см заполняется овощами (сырыми или запеченными), а оставшиеся две четверти — белковыми продуктами (мясо, рыба) и гарнирами (крупы).

При приготовлении блюд во время похудения отдавайте предпочтение приготовлению на пару, варке или запеканию и по возможности не используйте жарку на сковородке.

Если вы не можете обойтись без жарки продукта, попробуйте что-нибудь, например, быстро обжарить без использования масла.

Попытайтесь не пользоваться устройствами (телефоном, телевизором) во время еды. Это позволяет вам сосредоточиться на еде

  • Не ешьте перед сном
  • Следите за потреблением жидкости

Правильная гидратация играет важную роль в обмене веществ, поскольку она выводит токсины из организма и способствует снижению веса.

  • Ешьте медленно и наслаждайтесь едой

Тщательно пережевывайте пищу: делайте от 20 до 30 жевательных движений на каждый глоток.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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