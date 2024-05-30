Как создать дефицит калорий для похудения: советы эксперта

Как правильно питаться, чтобы похудеть

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Советы экспертов, чтобы похудение было приятным и полезным для вашего организма, необходимо соблюдать простые правила.

КАК МЕНЬШЕ КУШАТЬ!? // 9 ПРАВИЛ

Наталья Кирдянкина, эндокринолог Центра здоровья Verba Mayr, советует для снижения веса следующие секреты:

Ешьте по технике тарелки

Половина формы диаметром 22-24 см заполняется овощами (сырыми или запеченными), а оставшиеся две четверти — белковыми продуктами (мясо, рыба) и гарнирами (крупы).

При приготовлении блюд во время похудения отдавайте предпочтение приготовлению на пару, варке или запеканию и по возможности не используйте жарку на сковородке.

Если вы не можете обойтись без жарки продукта, попробуйте что-нибудь, например, быстро обжарить без использования масла.

Попытайтесь не пользоваться устройствами (телефоном, телевизором) во время еды. Это позволяет вам сосредоточиться на еде

Не ешьте перед сном

Следите за потреблением жидкости

Правильная гидратация играет важную роль в обмене веществ, поскольку она выводит токсины из организма и способствует снижению веса.

Ешьте медленно и наслаждайтесь едой

Тщательно пережевывайте пищу: делайте от 20 до 30 жевательных движений на каждый глоток.