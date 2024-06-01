Мошенники продают фейковые билеты на церемонию открытия Паралимпиады в Париже

Мошенники продают поддельные билеты на церемонию открытия Паралимпийских игр в Париже

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фейковые билеты стали продаваться на церемонию открытия Паралимпиады‑2024. Их распространяют мошенники. Об этом написали на официальном сайте Главного управления Франции по защите прав потребителей и защите от мошенничества.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напомним, что соревнования пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

"Физические и юридические лица, которые выдают себя за представителей оргкомитета "Париж‑2024", отдают бесплатные билеты в обмен на оплату почтовых расходов", — говорится в статье.

В ведомстве напомнили, что нет бумажных билетов на Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года.