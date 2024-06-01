Мошенники продают фейковые билеты на церемонию открытия Паралимпиады в Париже

Фейковые билеты стали продаваться на церемонию открытия Паралимпиады‑2024. Их распространяют мошенники. Об этом написали на официальном сайте Главного управления Франции по защите прав потребителей и защите от мошенничества.
Напомним, что соревнования пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.
"Физические и юридические лица, которые выдают себя за представителей оргкомитета "Париж‑2024", отдают бесплатные билеты в обмен на оплату почтовых расходов", — говорится в статье.
В ведомстве напомнили, что нет бумажных билетов на Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года.
"Рекомендуем проявлять максимальную бдительность и не сообщать свои личные и/или банковские данные, если у вас есть малейшие сомнения насчет отправителя электронного письма", — говорится в сообщении.
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