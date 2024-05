Французы ожидают всплеск преступности в Париже во время ОИ-2024

В столице Франции, где этим летом пройдут Олимпийские игры, ожидается всплеск преступности. Таким мнением поделилась прокурор Парижа Лор Бекко.

