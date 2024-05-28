Французы ожидают всплеск преступности в Париже во время ОИ-2024

В столице Франции, где этим летом пройдут Олимпийские игры, ожидается всплеск преступности. Таким мнением поделилась прокурор Парижа Лор Бекко.
"Мы ожидаем роста числа преступлений. Будет больше туристов, поэтому таковы наши ожидания", — цитирует Бекко портал РИА Новости.
Она уточнила, что говорит о карманных кражах, правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения, актах насилия.
Напомним, что Олимпиада стартует в Париже 26 июля. Закончатся летние соревнования 11 августа. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Нашим атлетам запретили демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.
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