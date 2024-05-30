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Вот почему вы не худеете: распространенные напитки, которые тормозят процессу похудения

Напитки, которые не дают вам похудеть

1:25
Спорт

Пить много сахарсодержащих напитков, таких как газировка, фруктовые соки и сладкий чай — это один из наиболее распространенных причин лишних килограммов. Содержащийся в них сахар, который приносит быстрый заряд энергии, также приводит к быстрому увеличению уровня сахара в крови, а затем к его резкому падению, вызывая чувство голода и желание перекусить. Кроме того, жидкие калории слабо удовлетворяют чувство голода, в результате чего вы склонны потреблять больше калорий, чем вам действительно нужно.

Алкоголь. 5 причин почему он не даст вам похудеть

Алкоголь — еще один запретный продукт для тех, кто хочет похудеть. Он не только добавляет калорий, но и препятствует расщеплению жиров в организме, способствуя их накоплению. Кроме того, часто алкоголь сопровождается закуской, что также увеличивает калорийность приема пищи.

Кофеин, содержащийся в кофе, энергетических напитках, чае, также может оказывать вредное воздействие на процесс похудения.

Вместо того, чтобы употреблять вредные напитки, когда хочется похудеть, предпочтите воду, зеленый чай или натуральные соки без добавления сахара.

Вода поможет вам чувствовать себя насыщенным и увлажнит организм, а зеленый чай и натуральные соки насытят витаминами и минералами, не добавляя лишних калорий.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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