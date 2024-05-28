Голкипер сборной Бельгии Куртуа не выступит на Евро-2024

Бельгийский вратарь Куртуа пропустит Евро-2024

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Голкипер бельгийской сборной по футболу Тибо Куртуа пропустит Евро-2024. Он не попал в заявку.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Дело в том, что Куртуа в конфликте с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско. Так, в конце прошлого года он сообщил, что Тедеско его смешит.

Ранее нынешний главный тренер бельгийской национальной сборной был во главе московского "Спартака". Тогда красно-белые взяли серебро в сезоне-2020/21.

Кстати, Бельгия проведет матчи в одной группе со Словакией, Румынией и Украиной на предстоящем Европейском чемпионате. Игры начнутся 14 июня в Германии, пишет Газета. Ru.