На "Роза Хутор" пройдёт снежный фестиваль экстрима

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

2 июня на "Роза Хутор" все любители зимнего катания смогут продемонстрировать свое мастерство в соревнованиях по джиббингу — выполнению различных трюков по специально подготовленным фигурам.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Для создания снежной горки длиной в 25 метров с отметки в 1600 метров над уровнем моря привезут 11 КАМАЗов снега, его понадобится более 100 кубометров.

— Снежные старты летом уже стали доброй традицией курорта "Роза Хутор", многие любители катания участвуют в них не первый раз. Таким необычным образом мы хотим привлечь больше людей к занятиям зимними видами спорта. Участвовать в соревнованиях могут как представители сильного пола, так и прекрасного, старше 18 лет. Старты пройдут в двух видах — горные лыжи и сноуборд. Оценивать заезды будет профессиональное жюри. Победители получат призы и подарки, — отметили организаторы.

Для участия в состязаниях необходимо пройти регистрацию на сайте курорта "Роза Хутор", иметь оборудование для катания и шлем для защиты. Страховки предоставляются бесплатно. Помимо зимних стартов на площадке фестиваля Hot Snow Battle можно будет почувствовать себя эквилибристом, попробовав силы в необычном виде — слэклайне — хождению по стропе. Гостей праздника также ждет велотриал-шоу, на главной сцене курорта "Роза Хутор" выступит хип-хоп пионер России — Мистер Малой.