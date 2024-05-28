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Камила Валиева выступит в роли ведущей на музыкальном фестивале в Петербурге

Валиева станет соведущей звезды сериала "Слово пацана" на музыкальном фестивале

1:13
Спорт

18-летняя российская фигуристка Камила Валиева, одна из самых известных учениц Этери Тутберидзе, получила предложение стать ведущей одного из самых популярных музыкальных фестивалей "Петровские ассамблеи 3.2.1".

Валиева станет соведущей звезды сериала "Слово пацана" на музыкальном фестивале
Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это мероприятие, приуроченное к 321-летию со дня основания Санкт-Петербурга, состоится 28 мая в городе на Неве.

В роли ведущей Камилу поддержит звезда сериала "Слово пацана" Леон Кемстач.

Участники фестиваля также будут рады выступить на одной сцене с Миа Бойка, группой "Три дня дождя", Асией, Дашей Кочневой, Филатовым и Карасем, АЛЬБЛАК 52 и FRIENDLY THUG 52 NGG.

Особое внимание поклонников привлечёт рэп-исполнитель Pharaoh, который станет одним из особых гостей фестиваля.

Ранее стало известно, что после объявления о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Камила Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" в Сочи. Спектакли будут проходить с 12 июня по 2 октября.

Камила Валиева НОВАЯ ведущая шоу Песня Года, Камила представила Игры Будущего в Ульяновске
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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