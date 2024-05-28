Камила Валиева выступит в роли ведущей на музыкальном фестивале в Петербурге

Валиева станет соведущей звезды сериала "Слово пацана" на музыкальном фестивале

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18-летняя российская фигуристка Камила Валиева, одна из самых известных учениц Этери Тутберидзе, получила предложение стать ведущей одного из самых популярных музыкальных фестивалей "Петровские ассамблеи 3.2.1".

Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это мероприятие, приуроченное к 321-летию со дня основания Санкт-Петербурга, состоится 28 мая в городе на Неве.

В роли ведущей Камилу поддержит звезда сериала "Слово пацана" Леон Кемстач.

Участники фестиваля также будут рады выступить на одной сцене с Миа Бойка, группой "Три дня дождя", Асией, Дашей Кочневой, Филатовым и Карасем, АЛЬБЛАК 52 и FRIENDLY THUG 52 NGG.

Особое внимание поклонников привлечёт рэп-исполнитель Pharaoh, который станет одним из особых гостей фестиваля.

Ранее стало известно, что после объявления о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Камила Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" в Сочи. Спектакли будут проходить с 12 июня по 2 октября.

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