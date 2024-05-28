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Каким образом неправильное положение тела влияет на овал лица

Почему "плывет" овал лица: ответ доктора

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Спорт

Чаще всего "плавающий" овал лица связан с работой позвоночника, а точнее неправильной осанкой.

Как осанка влияет на молодость лица? Упражнения для красивой осанки и подтянутого лица!

Если вы постоянно сутулитесь, не поддерживаете осанку и не занимаетесь спортом, то рано или поздно это приведет к напряжению мышц и неправильной осанке.

Фактически мышцы нижней средней трети лица начинают провисать, из-за чего щеки выступают вперед, а шея становится короче и толще.

Причиной внешней деформации является слабость мышц, особенно основной опорной части области шеи, так называемой платизмы.

Доктор Дэвид Артеага, сертифицированный лицевой хирург, считает, что плохая осанка, а также неправильное положении при сидении и стоянии могут ускорить процесс старения. Особенно "провисание" овала лица проявляется в со временем может привести к нежелательным морщинам в зонах повышенного напряжения.

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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