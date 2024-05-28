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Весенние пробежки: о чём нужно помнить спортсмену

Правила для пробежек весной: бегаем с пользой и удовольствием

1:13
Спорт

Правила бега весной просты, однако лучше следовать им, чтобы пробежки в это время года приносили максимальное удовольствие и пользу.

Правила для пробежек весной: бегаем с пользой и удовольствием
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  1. Одевайтесь так, как будто за окном на 10 градусов теплее. Это поможет вам избежать перегрева или переохлаждения.
  2. Используйте несколько слоёв одежды, чтобы адаптироваться к изменениям температуры во время тренировки. Постепенно снимайте одежду, когда начинает теплеть.
  3. Не бойтесь промокнуть под дождём, если используется подходящая экипировка, вы не простудитесь.
  4. Не бегите по лужам, не прыгая над ними. Лужи могут быть опасными из-за скользкой поверхности, поэтому старайтесь бегать по сухим тротуарам.
  5. Выбирайте одежду для пробежек весной, учитывая погодные условия. При температуре от +10 до +15 градусов, например, можно носить тайтсы 3/4, футболку и ветровку.

Важно учитывать погодные условия и выбирать подходящую одежду для бега в весенние месяцы. Одевайтесь так, чтобы комфортно чувствовались при разных температурах, и старайтесь избегать опасных мест на дорогах, таких как лужи и грязь.

В чем бегать весной? Экипировка для бега в прохладу и дождь.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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