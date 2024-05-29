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Выбираем кроссовки для весенних пробежек: на что обратить внимание

Какие кроссовки подойдут для бега весной?

1:35
Спорт

Для бега весной по асфальту рекомендуется выбирать специальные трейловые кроссовки. Они обеспечивают подходящую поддержку и амортизацию, улучшая комфорт и защиту ног. Трейловые кроссовки также имеют прочную подошву, что обеспечивает хорошее сцепление с асфальтом, особенно во время дождя или скользких условий.

Какие кроссовки подойдут для бега весной?
Фото: unsplash.com by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Вообще для пробежек весной прекрасно подойдут летние кроссовки, в которых вы точно не замёрзнете при движении.

Если погода весной нестабильная, с риском слякоти или сырости, стоит обратить внимание на кроссовки с водонепроницаемой или влагоотталкивающей технологией. Это поможет сохранить ноги сухими и комфортными во время бега, пишет marathonec.ru.

Также стоит обратить внимание на кроссовки с системой Gore-Tex, которая защитит от промокания. Однако, стоит помнить, что эта технология может не подойти каждому, так как Gore-Tex не только не пропускает влагу внутрь, но и не выпускает ее наружу. Так что, если вода попадет внутрь кроссовок, она может задержаться там, пока обувь не высохнет.

Необходимо также выбирать размер и форму кроссовок, которые наиболее удобны и подходят для вашей стопы, чтобы избежать натираний или дискомфорта во время тренировок.

Важно помнить, что каждый человек индивидуален, поэтому рекомендуется проконсультироваться с продавцом или специалистом, чтобы выбрать наиболее подходящую обувь для вашего типа бега и индивидуальных особенностей.

ТОП-5 кроссовок для бега весной
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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