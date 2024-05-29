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Как избавиться от жира с внутренней поверхности бёдер: советы чемпиона РФ по лёгкой атлетике

Легкоатлет Мироненко рассказал, как убрать жир с внутренней поверхности бедра

1:52
Спорт

Мастер спорта, двукратный чемпион России по лёгкой атлетике и эксперт фитнес-школы Evotren Александр Мироненко поделился советами о том, как справиться с жиром на внутренней стороне бёдер.

Легкоатлет Мироненко рассказал, как убрать жир с внутренней поверхности бедра
Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Спортсмен объяснил, что для устранения жира в этой области необходимо создать дефицит калорий. Это можно достичь путем правильного питания, контроля потребления калорий и увеличения физической активности.

"Для того, чтобы избавиться от жира, неважно в какой области — необходимо создать дефицит калорий, то есть потреблять меньше, чем тратить. Нужно меньше есть обработанных продуктов, сладостей и жирной пищи и больше овощей, фруктов и белковых продуктов", — рассказал Мироненко в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Один из эффективных способов сжечь жир на внутренней поверхности бёдер — это комбинированные тренировки, включающие в себя как аэробные, так и силовые упражнения. Аэробная активность, такая как бег, плавание или езда на велосипеде, помогает сжигать калории и стимулирует обмен веществ, а силовые тренировки укрепляют и формируют мышцы, что помогает снизить количество жира в этой зоне.

Однако Мироненко подчеркивает, что необходимо терпение и регулярность, потому что процесс сжигания жира и изменение формы тела — это долгосрочное достижение, требующее времени. Он также отмечает, что каждый организм индивидуален, поэтому результаты могут быть разными у разных людей.

В целом, следуя рекомендациям и консультируясь с профессионалами, можно разработать индивидуальный план тренировок и правильного питания, который поможет справиться с жиром на внутренней стороне бедер и достичь желаемых результатов.

УБИРАЕМ ОБВИСШУЮ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ БЕДРА ЗА 5 МИНУТ // Упражнения для сушки жира между ног + галифе
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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