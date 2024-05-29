Маммолог дала рекомендации по выбору бюстгальтера для занятий спортом

Маммолог посоветовала, какой бюстгальтер выбрать для тренировок

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева рассказала о том, как правильно выбрать бюстгальтер для занятий спортом.

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Главное, по словам эксперта, — обеспечить надежную поддержку груди, и лучшим вариантом для этого является спортивный бюстгальтер.

"Самое главное правило — выбирать одежду, которая обеспечит надежную поддержку груди. Лучше всего отдать предпочтение спортивному бра", — сказала Тамаева в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Тамаева подчеркнула, что неправильно подобранное или некачественное белье может причинить вред организму. Например, оно может сдавить грудную клетку, ограничить нормальное дыхание и нарушить кровообращение в молочных железах.

Кроме того, неподходящий бюстгальтер может вызвать раздражение кожи.

С другой стороны, слишком свободное белье не обеспечит должную поддержку, что может привести к потере формы груди и растяжению кожи и мышц.

Правильно подобранный спортивный бюстгальтер обеспечит надёжную фиксацию груди во время физических нагрузок и поможет избежать возможных проблем. Тамаева рекомендует обратиться к специалисту, чтобы подобрать оптимальный размер и модель, учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого человека.

Спортивный бра - правильная поддержка для груди во время тренировок