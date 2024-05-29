Фитнес-тренер дала советы, как, наконец, приступить к занятиям спортом

Фитнес-тренер рассказала, как уговорить себя начать тренироваться

1:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь предоставила некоторые практические советы, которые помогут вам преодолеть лень и наконец-то приступить к тренировкам.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первым и самым важным шагом является определение цели. Определитесь, что именно вы хотите достичь: снизить вес, улучшить физическую форму или увеличить выносливость.

"Первое, что нужно сделать, — определиться с целью. Она может быть разной: сбросить 10 кг, подтянуть тело, усилить выносливость. После трезво оценить свой рабочий график и поставить тренировки в удобное время", — сказала Соболь в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Ставьте перед собой реалистичные и достижимые цели, чтобы не расстраиваться, если результаты не приходят мгновенно.

Одна из важных рекомендаций Соболь — выполнение тренировок с тренером. Он поможет вам составить программу, учитывая ваши индивидуальные особенности и ограничения. Более того, занятия с тренером могут стать дополнительной мотивацией и помочь вам справиться с начальными трудностями.

Не забывайте о правильном питании. Соболь отмечает, что даже самые усердные тренировки могут оказаться недостаточными, если вы не следите за своим рационом. Обращайтесь к специалисту по питанию для составления подходящего плана питания, который будет соответствовать вашим тренировкам и целям.

Наконец, замеряйте свой прогресс. Фиксируйте вашу физическую форму перед началом тренировок и периодически проводите замеры, чтобы видеть, как вы развиваетесь и изменяетесь, добавила тренер.

Помните, что тренировки — это долгосрочный процесс, и результаты приходят со временем. Будьте терпеливы и наслаждайтесь каждым шагом на пути к своей цели.

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