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Бегаем весной на улице: четыре причины того, почему в тёплое время это лучше делать не в помещении

Почему весной бегать на улице лучше, чем в помещении?

1:37
Спорт

Пение птиц, появление зелени на деревьях и цветение — все это только прекрасные моменты, которые можно испытать, когда бегаешь на улице весной. Но есть еще много других преимуществ тренировок на свежем воздухе в парках и зелёных зонах.

Почему весной бегать на улице лучше, чем в помещении?
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  1. Прежде всего, бег на улице является одним из самых доступных видов спорта. Вам не нужно тратить деньги на абонементы или аренду тренажерного зала. Все, что вам нужно, это подходящая экипировка.
  2. Кроме того, если вы только начинаете заниматься бегом или только недавно приступили к тренировкам, бег в зале может представлять опасность для травмирования. В помещении вы будете совершать множество кругов, чтобы пробежать достаточно расстояния, и повороты могут негативно сказаться на вашем организме.
  3. Также проведение длительных тренировок в помещении может быть сложно с психологической точки зрения. Наблюдать за одними и теми же стенами в течение часа может быть утомительно. В то время как на улице каждый раз меняется пейзаж, и вы можете адаптироваться к разным поверхностям, включая спуски, подъемы и бордюры. Такие тренировки позитивно влияют на ваш физический фитнес.
  4. И наконец, для тех, кто весь зимний период провел за офисным столом, выйти на солнце и получить свою порцию витамина D будет очень полезно.

Таким образом, бег на улице весной имеет много преимуществ. Одевшись правильно, вы сможете насладиться всеми прелестями тренировок на свежем воздухе.

В чем бегать весной? Экипировка для бега в прохладу и дождь.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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