Сергей Юран: "Динамо" не использовало большой шанс, получить такой же скоро будет сложно

Тренер Юран не верит, что "Динамо" скоро получит ещё один шанс на чемпионство

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран высказал свои сомнения в том, что московское "Динамо" сможет стать чемпионом в предстоящем сезоне 2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Артур Стабулниекс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Юран отметил, что "Динамо" упустило большой шанс и, вероятно, в будущем получить ещё одну такую возможность будет сложно.

В конце концов, всего один гол и одно очко принесли "Динамо" титул чемпиона, благодаря потерям очков у "Зенита" и "Краснодара". Юран подчеркнул важность того, чтобы соревнование за первое место оставалось непредсказуемым до последнего момента.

Он выразил сожаление, что "Динамо" не сумело воспользоваться своими возможностями. В то же время, он признал заслуги "Краснодара" и отметил их стремление к победе.

"Динамо" не использовало большой шанс. Не могу утверждать, но, боюсь, в ближайшее время получить ещё один такой шанс "Динамо" будет сложно. Всего лишь один гол и одно очко — чемпионы… Чисто по-футбольному жалко "Динамо", потому что не использовали такой шансище", — сказал Юран в разговоре с "Чемпионатом".

Юран также подчеркнул, что игра на ничью является обманчивой, и считает, что если "Динамо" было бы ясно сознательно, что им необходима только победа для достижения чемпионства, их результаты могли бы быть другими.