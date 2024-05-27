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Теннисистка Петрова дала характеристику первому матчу Рублёва на "Ролан Гаррос": "Расплёскивал эмоции"

Теннисистка Петрова считает, что первый матч Рублёва на "Ролан Гаррос" был непростым

1:16
Спорт

Бывшая третья ракетка мира и основатель детской теннисной школы Надежда Петрова высказала свои мысли о первом матче российского теннисиста Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Франции против японца Таро Дэниэла.

Теннисистка Петрова считает, что первый матч Рублёва на "Ролан Гаррос" был непростым
Фото: wikimedia.org by Carine06 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Спортсменка отметила, что Рублёв потратил много лишних эмоций в этой игре.

"Андрей Рублёв немного понервничал, но был непростой день, достаточно ветреный. Рублев уступил один сет японцу, но мне показалось, уступил из-за того, что отвлекся от игры, много дискутировал и расплескивал эмоции", — сказала Петрова, слова которой приводит Газета.Ru.

Однако Петрова считает, что психологический напряжённый стартовый матч может быть полезным для Рублева, чтобы он смог разыграться и втянуться в игру.

Рублев в итоге победил японского теннисиста в четырёх сетах со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Сам Рублев признался, что в проигранном сете он упустил несколько возможностей на подачах соперника, стремясь закрыть точку с первого удара. В следующем раунде он встретится с испанским теннисистом Педро Мартинезом-Портеро.

Andrey Rublev Focused on Next Match | 2024 Roland Garros First Round
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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