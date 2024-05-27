Бывший вице-президент "Локомотива" Белоус о победе "Зенита": "Удача любит сильных"

Бывший вице-президент "Локомотива" Белоус призвал порадоваться за "Зенит"

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший вице-президент "Локомотива" и экс-президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус поделился своими мыслями о завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги и результате борьбы за чемпионство.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Белоус отметил, что турнирная таблица РПЛ после 30 туров является наиболее справедливым отражением заслуг команд. Он отметил, что хотя в футболе всегда могут произойти неожиданности, у каждой команды было множество возможностей добиться успеха ещё до решающего матча.

Белоус назвал минувший сезон одним из самых интересных и полных интриг в истории РПЛ.

Кроме того, Белоус выразил радость за команду "Зенит", которая стала чемпионом под руководством Сергея Семака.

"В целом надо порадоваться за "Зенит". Без удачи команда Сергея Семака не стала бы чемпионом, но могу сказать, что удача любит сильных", — сказал Белоус, которого цитирует Metaratings.

В итоге "Зенит" набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице РПЛ после 30 туров. Это уже шестое подряд чемпионство для команды Сергея Семака. "Краснодар" занял второе место с 56 очками, а "Динамо" из Москвы добыло также 56 очков, но уступило "Краснодару" по результатам личных встреч.

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