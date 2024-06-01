Фитнес-тренер назвала отличное упражнение для пресса и глубоких мышц кора

Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Татьяна Павловская рассказала об упражнении для укрепления пресса и мышц кора "Мёртвый жук". Напомним, к мышцам кора относятся некоторые мышцы спины, ягодичная группа и часть мышц бёдер.
Она напоминает движения жучка, который перевернулся на спину и не может встать.
"Упражнение "Мёртвый жук" — одно из эффективнейших функциональных на мышцы пресса. Оно развивает межмышечную координацию", — цитирует тренера портал "Чемпионат".
Упражнение подойдёт не только для тонуса и рельефа, но и для уменьшения количества жира в зоне живота.
"За счёт статичной работы пресса, вы разовьёте способность удерживать туловище при ходьбе и движениях. Это улучшит осанку и поможет избавиться от обвисающего живота", — утверждает Павловская.
Она добавила, что вовлечение глубоких мышц в сочетании с правильным дыханием усилит эффект от тренировки.
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