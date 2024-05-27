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Голкипер "Динамо": каждый год я верю и надеюсь, что мы можем стать чемпионами

Вратарь "Динамо" Шунин признался, что каждый год верит, что его команда победит в РПЛ

1:35
Спорт

Голкипер "Динамо" Антон Шунин выразил свою уверенность в том, что главный тренер команды Марцел Личка способен привести клуб к чемпионству в следующем сезоне.

Вратарь "Динамо" Шунин признался, что каждый год верит, что его команда победит в РПЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Шунин подчеркнул, что каждый год он неизменно сохраняет веру в то, что их команда сможет стать чемпионом, и прилагает максимум усилий для этого. Он активно тренируется, хорошо восстанавливается и делает все возможное, чтобы помочь команде совершенствоваться.

"Каждый год я верю в то, что мы можем стать чемпионами. Каждый год я надеюсь на это и со своей стороны прикладываю максимум усилий, чтобы быть готовым. Максимально много тренироваться, хорошо восстанавливаться и делать всё, чтобы моя команда играла только лучше", — сказал Шунин в беседе с "РБ Спорт".

Шунин отметил, что в матче против "Краснодара" они ясно видели свои шансы на победу и в следующем сезоне они постараются выиграть чемпионат.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло третье место.

В заключительном 30-м туре команда потерпела поражение от "Краснодара" в гостевом матче, что позволило "Зениту" стать чемпионом. Для "Динамо" это был уже шестой чемпионский титул подряд.

Марцел Личка, который стал главным тренером "Динамо" летом 2023 года, продемонстрировал свою способность вести команду к успеху. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня данного года.

«Динамо» — «Зенит». Обзор матча 26-го тура Мир РПЛ 28.04.24
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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