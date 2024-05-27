Реабилитолог Воробьевский: онемение ног и рук после спорта

Почему возникает онемение рук и ног после занятий спортом

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Появление покалывания и онемения в конечностях вызывает беспокойство, независимо от того, когда это происходит — во время тренировки или после нее.

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Какие причины лежат в основе этого явления и как справиться с ним? Эксперты предоставляют ответы на эти вопросы.

Согласно словам Владислава Воробьевского, врача-остеопата и реабилитолога, "необычные и пугающие ощущения, такие как онемение и покалывание в руках и ногах, вызывают тревогу".

Мария Вербовская, врач ЛФК ГУТА КЛИНИК, поясняет, что эти симптомы могут быть следствием нарушения кровообращения в нервах из-за особенностей нагрузки на конечности во время тренировки, например, из-за согнутых в локтях рук или сильно стянутой обуви при занятиях на эллиптическом тренажере.

Чтобы устранить дискомфорт, рекомендуется прекратить упражнение, дать мышцам отдохнуть и проверить правильность техники выполнения упражнений.

Имеются противопоказания, при признаках немения требуется обратиться за консультацией к специалисту.

Бритни Рохде, доктор медицинских наук, советует восстановить нормальное кровообращение в руках и ногах, выполнив несколько простых действий, таких как потрясти руками, пошевелить пальцами ног и сгибать-разгибать стопы, а также сделать легкую растяжку после занятий спортом.