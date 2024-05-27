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Как ФК "Зенит" достался "Газпрому"

1:31
Спорт

В интервью изданию "Фонтанка" председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что ему предлагали купить полный пакет акций футбольного клуба "Зенит". Однако он принял решение передать клуб "Газпрому" по просьбе главы компании Алексея Миллера.

Как ФК "Зенит" достался "Газпрому"
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Немногие знают, что, когда мы покупали Промстройбанк, Владимир Коган (владел банком, а у банка был контрольный пакет), царствие ему небесное, предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба "Зенит". Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай "Зенит" <…> Я не стал спорить, и "Зенит" перешел "Газпрому", сказал Костин. Для ВТБ не было принципиальным, какой клуб приобретать, и в итоге банку через долги достался "Динамо"."

Надо отдать должное, "Газпром" и его руководитель Алексей Миллер оказались эффективными управленцами в плане футбольного менеджмента. То, что "Зенит" регулярно демонстрирует успехи и становится чемпионом России, несмотря на усилившуюся конкуренцию. Игроки "Зенита" обеспечены всей необходимой инфраструктурой, происходит развитие молодёжного направления работы клуба, "Зенит" является одним из самых узнаваемых спортивных брендов России. 

"Зенит" досрочно выиграл 25 мая 2024 года чемпионат России по футболу, обыграв "Ростов" 2:1. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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