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Чтобы кардио не мешало наращиванию мышц: три варианта организации тренировок

Что делать, чтобы кардио не препятствовало росту мышц при силовых тренировках

1:25
Спорт

Для тех, кто хочет развить мышцы, но не хочет отказываться от кардио-тренировок, есть несколько стратегий, которые можно применить:

Что делать, чтобы кардио не препятствовало росту мышц при силовых тренировках
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
  1. Выполняйте кардио-тренировки после силовой тренировки. Такой подход позволит вам сосредоточиться на максимальном развитии мышц во время силовых упражнений, а кардио выполнить в качестве завершающей части тренировки. Для разминки можно оставить 5-10 минут легкого кардио, таких как бег или прыжки через скакалку.
  2. Разделите кардио-тренировку и силовую тренировку на разные дни. Таким образом, вы предоставите каждой тренировке достаточно времени для максимальной отдачи. Например, вы можете тренироваться силовыми упражнениями в одни дни, а кардио-тренировками — в другие.
  3. Используйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ). Вместо долгих и спокойных кардио-сессий, попробуйте выполнить короткие, но интенсивные тренировки с перерывами. Такой подход поможет развить выносливость и сжигать жир, не затрудняя процесс развития мышц.

Важно помнить, что баланс между силовыми и кардио-тренировками зависит от ваших целей и индивидуальных особенностей организма. Регулярный контакт со специалистом поможет подобрать оптимальную стратегию тренировок и достичь желаемых результатов.

Вот почему Кардио Мешает росту Мышц
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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