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Как определить количество калорий, которое вы тратите во сне

Сколько калорий тратится за ночь: факты

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Спорт

Во сне человек тратит примерно 0.42 калорий в минуту на 7- 8 часов средней длительности сна.

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Это означает, что за ночь (около 8 часов) человек теряет около 200-300 калорий. Однако, количество калорий, потраченных во сне, может варьироваться в зависимости от пола, возраста, физической активности и других факторов.

На время быстрого глубокого сна, организм тратит больше энергии, чем на медленный поверхностный сон.

Стоит отметить, что когда вы не высыпаетесь, вашему телу обычно требуется больше энергии. Так, организм будет искать подпитку в еде.

Также важно помнить, что важнее не количество калорий, потраченных во время сна, а качество и регулярность сна для общего здоровья и хорошего самочувствия.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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