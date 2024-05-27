Кое- что интересное о метаболическом похудении

Что такое метаболическое похудение?

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Концепция метаболического похудения впервые обсуждалась в начале 2000-х годов, когда была опубликована книга Metabolic Typing Diet Триши Фейи и Уильяма Уолкотта, известных специалистов в области альтернативной медицины.

Что Такое Метаболическая Диета и Почему Она Подходит Всем

Согласно авторам, людям с различными скоростями метаболизма необходимо придерживаться различных диет для достижения желаемого веса.

По мнению создателей концепции, все люди подразделяются на три метаболических типа с использованием специального опросника:

Белковый тип — быстрый. Рекомендуется употреблять продукты, которые перевариваются медленно.

Углеводный тип — медленный. Лучше всего сосредоточиться на быстро усваиваемых продуктах.

Смешанный тип. Авторы советуют включать в рацион цельные продукты и исключать в своем рационе быстрые углеводы.