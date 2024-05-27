Кое- что интересное о метаболическом похудении

Концепция метаболического похудения впервые обсуждалась в начале 2000-х годов, когда была опубликована книга Metabolic Typing Diet Триши Фейи и Уильяма Уолкотта, известных специалистов в области альтернативной медицины.
Согласно авторам, людям с различными скоростями метаболизма необходимо придерживаться различных диет для достижения желаемого веса.
По мнению создателей концепции, все люди подразделяются на три метаболических типа с использованием специального опросника:
Белковый тип — быстрый. Рекомендуется употреблять продукты, которые перевариваются медленно.
Углеводный тип — медленный. Лучше всего сосредоточиться на быстро усваиваемых продуктах.
Смешанный тип. Авторы советуют включать в рацион цельные продукты и исключать в своем рационе быстрые углеводы.
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