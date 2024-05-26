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Джикия рассказал, где собирается продолжать карьеру после окончания сезона и ухода из "Спартака"

Капитан "Спартака" Джикия не исключает, что будет играть не в Москве

1:21
Спорт

Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия обсудил свои планы на будущее в футболе.

Капитан "Спартака" Джикия не исключает, что будет играть не в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Клуб ранее объявил о том, что Джикия покинет команду после окончания текущего сезона.

Георгий Джикия заявил, что готов рассмотреть различные варианты для своего будущего, не ограничиваясь только Москвой. Для футболиста главное, по его признанию, — продолжать играть в футбол.

"Я готов рассмотреть варианты не только в Москве. Самое главное — это играть в футбол", — сказал Джикия в разговоре с "Чемпионатом".

Переход Джикии в "Спартак" состоялся в декабре 2016 года. Он провел свой первый матч за команду 9 апреля 2017 года. За время своего выступления за "Спартак" Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав 11 голевых передач.

В текущем сезоне Джикия сыграл в 11 матчах во всех турнирах, но не отличился результативными действиями. Его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Он остается открытым для новых возможностей и будет рассматривать предложения о продолжении карьеры после ухода из "Спартака".

ДЖИКИЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ УХОД ИЗ СПАРТАКА: МНЕ 30 ЛЕТ, НЕ МАЛЬЧИК, ВСЕ МОГУ ПЕРЕЖИТЬ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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