Джикия рассказал, где собирается продолжать карьеру после окончания сезона и ухода из "Спартака"

Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия обсудил свои планы на будущее в футболе.
Клуб ранее объявил о том, что Джикия покинет команду после окончания текущего сезона.
Георгий Джикия заявил, что готов рассмотреть различные варианты для своего будущего, не ограничиваясь только Москвой. Для футболиста главное, по его признанию, — продолжать играть в футбол.
"Я готов рассмотреть варианты не только в Москве. Самое главное — это играть в футбол", — сказал Джикия в разговоре с "Чемпионатом".
Переход Джикии в "Спартак" состоялся в декабре 2016 года. Он провел свой первый матч за команду 9 апреля 2017 года. За время своего выступления за "Спартак" Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав 11 голевых передач.
В текущем сезоне Джикия сыграл в 11 матчах во всех турнирах, но не отличился результативными действиями. Его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Он остается открытым для новых возможностей и будет рассматривать предложения о продолжении карьеры после ухода из "Спартака".
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