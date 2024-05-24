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Татьяна Тарасова: смена гражданства фигуристами 10-го эшелона — небольшая потеря

Тарасова призвала не устраивать истерик по поводу смены гражданства фигуристами

1:06
Спорт

Известная тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала своё мнение относительно смены гражданства фигуристами.

Тарасова призвала не устраивать истерик по поводу смены гражданства фигуристами
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперт посоветовала не делать большого шума вокруг этого процесса, особенно когда речь идет о спортсменах далеко не из числа лидеров.

Тренер подчеркнула, что её случаи смены спортивного гражданства ничуть не беспокоят.

"Не беспокоит ли тенденция смены гражданства среди спортсменов? Никакой тенденции нет. Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами 10-го эшелона", — сказала Тарасова, которую цитирует "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев подали документы на получение узбекского гражданства. Они выступают в парном катании с 2022 года и являются призерами различных соревнований.

Тарасова считает, что их переход на другое гражданство не является большой потерей для российского фигурного катания.

Дочь Тутберидзе меняет спортивное гражданство. Реакция общественности.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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