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Фитнес-тренеры рассказали, по каким критериям выбирать фитнес-клуб и лучшее время для тренировок

Фитнес-тренеры дали советы по выбору фитнес-клуба

2:04
Спорт

Фитнес-тренеры Дмитрий Щеблицкий и Алёна Аверьянова, которые представляют сеть DDX Fitness, поделились своими рекомендациями по выбору идеального фитнес-клуба.

Фитнес-тренеры дали советы по выбору фитнес-клуба
Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты отметили важность учета территориальной доступности клуба при принятии решения.

Тренеры объяснили, что поддержание активного образа жизни за пределами тренировок в зале является неотъемлемой частью успеха в фитнесе.

"Любой тренер вам скажет, что занятия в зале сами по себе — это лишь половина успеха. Необходимо и за его пределами поддерживать физическую активность. Например, ходить пешком, а не ездить на машине или в общественном транспорте, когда есть такая возможность", — рассказали тренеры.

Однако, признали специалисты, если вам нужно пройти большую часть пути, чтобы добраться домой или на тренировку, особенно в мегаполисе, это не всегда возможно. Тем не менее, если есть возможность выбора клуба ближе к вашему месту жительства, это следует учитывать, пишет Газета.Ru.

Фитнес-тренеры также дали ценные советы о том, как сделать тренировки максимально комфортными и экономически эффективными. Они рекомендуют следить за различными скидками, акциями и выгодными предложениями, которые могут предоставить возможность заниматься фитнесом по более выгодной цене.

Эксперты также отметили, что пиковые часы в фитнес-клубах могут быть перегруженными и не очень комфортными для тренировок. Поэтому тренеры советуют выбирать наиболее подходящее время для занятий.

Тренеры посоветовали отдавать предпочтение утренним тренировкам перед работой, когда клубы еще не слишком заполнены посетителями.

"По нашему опыту, лучшее время для фитнеса — это утро перед работой", — подчеркнули тренеры.

В это время можно свободно пользоваться раздевалками, душевыми и тренажёрами, а тренеры могут уделить больше внимания своим подопечным и гарантировать правильность выполнения упражнений.

Адам Абакаров: Как выбрать тренажерный зал (спортзал)? Какой фитнес клуб выбрать?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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