Сенников объяснил, почему мужчинам не стоит заниматься сексом до матча

Футболист Сенников считает, что мужчинам нельзя заниматься сексом перед матчем

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился своими мыслями о влиянии секса на выступления спортсменов.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

В отличие от мнения некоторых спортсменов, Сенников выразил большие сомнения в положительном влиянии секса перед матчем. По его мнению, секс перед игрой отнимает физическую энергию у мужчин.

"Секс до матча это плохо? Это даже невозможно, реально! Хотя тот, кто играл в Европе, все говорят, что как бы нормально. Почему это плохо? Физиологически отнимает силы у мужчин", — объяснил Сенников в эфире YouTube-канала "Это футбол, брат!".

При этом Сенников полагает, что женщинам секс наоборот помогает достичь в спорте более высоких результатов. Это касается таких женских видов спорта, как, например, гандбол или плавание.

Сенников является воспитанником "Зенита" и начал свою профессиональную карьеру в "Локомотиве", где играл в течение 10 лет. Позже он выступал за "ЦСКА", "Шинник" и "Рубин".